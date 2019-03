A un vecino de Torrevieja le cortan la luz tras recibir una factura de 12.700 euros

Un vecino de Torrevieja no sospechaba que un día tras abrir el buzón de su casa de 50 metros se iba a encontrar con la sorpresa de una factura de electricidad de 12.700 euros. Lo que en principio pensó que se trataba de una broma, se ha ido convirtiendo en pesadilla. Hace pocos días, mientras Gregorio disfrutaba de la presencia de su hijo de 8 años, se llevó la desagradable sorpresa de que la compañía eléctrica le habá cortado la luz por no abonar esa desorbitada factura. "He reclamado una y otra vez, pero me niegan mis derechos. Yo no he podido gastar esa cantidad de luz", se defiende.

El origen de semejante factura podría estar en una avería en una línea de derivación, que son los cables que conectan desde el exterior hasta el contandor. De momento, y hasta que se solucione el problema, Gregorio sigue viviendo en su casa, sin luz