Un vecino de Burgos recibe una paliza tras llamar la atención a un joven que discutía con su novia

Patxi medió entre un agresor que estaba gritando a su novia en plena calle de Burgos. Le pidió que no tocara a su víctima y eso bastó para desatar la ira del maltratador que le propinó una brutal paliza dejándole malherido.

Todo ocurrió en la puerta trasera del teatro principal de Burgos en torno a las 12.00 horas del pasado lunes. Al escuchar los gritos de una joven se percató de que su pareja la estaba maltratando. Tras su intervención fue golpeado y aún arrastra las secuelas: el tabique nasal roto y un lóbulo partido. El agresor se ensañó con él y la chica aprovechó el momento para coger el carrito de bebé y salir corriendo del lugar de los hechos.

"No lo pensé. Yo tengo dos hijas de esta edad, porque era una niña de 20 años, y esto te llega al alma"

Las lesiones no fueron a más gracias a la intervención de sus compañeros de trabajo. "Me tiró contra el montacargas que el suelo es de hierro y podría haber pasado cualquier cosa", cuenta. Asegura que lo que más le duele es el orgullo porque estas cosas pueden suceder todavía a las 12.00 horas en plena vía pública.

Pese a las lesiones no dudaría en volverlo a hacer. "No lo pensé, yo tengo dos hijas de esa edad porque era una niña de 20 añitos. Esto te llega al alma y no piensas en las consecuencias", cuenta.

Cuando Patxi le pidió que no hiciera daño a la chica este le dijo que no se metiera en su vida. No le consta que la joven haya puesto denuncia. "A mí me llevaron en una ambulancia pero él se fue a casa andando", cuenta.