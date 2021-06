Los vacunados de coronavirus sí pueden donar sangre

Siguen circulando bulos y desinformaciones sobre la vacunación mientras avanza el protocolo. En esta ocasión hemos detectado varias publicaciones en redes sociales que aseguran que los vacunados de coronavirus no pueden donar sangre porque la vacuna "destruye sus anticuerpos naturales". Algunos mensajes, además, señalan que la sangre de una persona vacunada está "completamente contaminada".

Esto es completamente falso. Estas publicaciones están sacadas de contexto. Se basan en afirmaciones, mal interpretadas, de la filial de Cruz Roja en EEUU. La organización no señala que los vacunados covid no puedan donar sangre, sino que los vacunados no pueden donar plasma de convaleciente, utilizado en los últimos meses como tratamiento experimental para casos graves de coronavirus.

Dada la viralidad del bulo, la organización, a través de su cuenta de Twitter, ha querido puntualizadar dos cosas:

En primer lugar que la mayoría de los casos sí pueden donar sangre después de la vacuna. Y, además, que donar sangre después de la vacunación no reduce la protección contra el coronavirus.

Desde Cruz Roja Americana sí piden esperar un máximo de dos semanas antes de realizar una donación de sangre, todo en función de la vacuna administrada.

