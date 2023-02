El 'vacile' de Gerard Piqué y Clara Chía al reportero que le pregunta por el cumpleaños de la joven

Gerard Piqué y Clara Chía ya no se esconden. Después de que Shakira les convirtiera en protagonistas de su canción Session 53 con Bizarrap la pareja ha decidido dar un giro a su actitud ante la prensa. Si antes costaba pillarles juntos y ambos se escondía de los focos ahora ambos actúan con total naturalidad e incluso se permiten bromear con la prensa.

Recientemente Piqué y Chía han sido preguntados sobre su relación por un reportero que los encontraba en plena calle. El periodista preguntaba a Clara por las informaciones que aseguran que recientemente ha sufrido un ataque de ansiedad. "¿Cogiste ansiedad?", le pregunta. Una cuestión cuyo error gramatical aprovechaba el futbolista para reír a carcajadas: "¿Una ansiedad cogió, en serio? Coger una ansiedad es complicado eh".

"¿Pero qué te has tomado?, mañana no es su cumpleaños"

Posteriormente el periodista volvía a la carga con otro dato que despertaba las risas del ex de Shakira. El periodista le preguntaba también a la joven por su cumpleaños pero se equivocaba en la fecha, a lo que Piqué volvía a la carga espetándole: "¿Pero qué te has tomado? Mañana no es el cumpleaños, pero qué cumpleaños".