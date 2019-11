Espejo Público ha acompañado a Javier (abogado) y Valentín (exboxeador) de la empresa valenciana 'Fuera okupas', para conocer como negocian con los okupas, además algunos vecinos han contado como los ocupantes 'trucan' los contadores de la luz, para obtener electricidad.

Javier comenta que esto es un problema social que hay que tratar con seriedad y ha criticado a la empresa 'Desokupa' de Daniel Esteve, explicando que el no tienen tiempo de hacer vídeos, puesto que trabaja 14 horas diarias.

No es la primera vez que se cambia la cerradura de este piso. Los ocupantes afirman que hace una semana que están allí y que están enganchados a la luz "que paga el gobierno" que ya estaba manipulada antes de su llegada.

Los vecinos no creen lo que dicen éstos, asegurando que no es cierto. En este caso, Javier nos cuenta que no ha sido necesaria la intervención de Valentín, "negociando con ellos ha sido suficiente" explicaba.

