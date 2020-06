Una niña de 9 años muere en un accidente de patín y su madre dona sus órganos a dos pequeños en diálisis

Como muchas mañanas Alicia salió con su hermano a patinar en la pequeña pedanía de Murcia donde residían pero ese día perdió el control del patinete en una cuesta abajo y colisionó frontalmente con una moto de gran cilindrada. Alicia entró en muerte cerebral casi en el acto.

Su madre se encontraba en el trabajo cuando la llamó su hijo mayor y le comunicó que la pequeña estaba muy grave en el hospital. Ya allí le comunicaron su fallecimiento y le preguntaron si quería donar sus órganos a dos niños que se encontraban en tratamiento de diálisis.

Fue entonces cuando la madre recordó una conversación que había tenido con su hija hacía unos meses. Ella hablaba con una amiga de la donación de órganos y la pequeña estaba escuchando la charla. Cuando colgó le dijo que ella también quería donar todos sus órganos cuando fuera mayor.

Por esa razón la madre accedió a donar los órganos para los dos niños. "En ese momento me temblaba todo el cuerpo, pude hacerlo gracias a que estaba un primo hermano conmigo que me acompañó durante todo el proceso. Me dieron unos minutos y mi primo me dijo que sería precioso que el corazón de la niña viviera en el cuerpo de otra persona porque sería como si no muriera. Entonces recordé la conversación que tuve con la niña y lo hice sin dudarlo", señala la madre.

Recuerda que su hija "tenía una calidad humana impresionante". "Sé que mi hija estaría encantadísima. Era una niña que se sensibilizaba muchísimo con temas que consideraba de especial necesidad", destaca emocionada.

