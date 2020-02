Un turista alemán del hotel de Tenerife en cuarentena por coronavirus: "Estamos peor que en la cárcel"

Este turista alemán denuncia que el hotel no les derivara a otro complejo cuando ya había dado positivo el enfermo de coronavirus italiano.

Forma parte de los más de 1.000 turistas que se encuentran confinados en el complejo. Tan solo una veintena de trabajadores abastecen a los hospedados en el hotel cuando esta plantilla normalmente está integrada por cientos de trabajadores.

Entiende que el hotel hace el esfuerzo de atender a mucha gente y no es fácil, pero lamenta que el servicio no es de la calidad que él esperaba tras pagar una gran cuantía económica. "No entiendo por qué me traen el desayuno con café y huevos revueltos por la noche. Por la mañana el café está frío y los huevos revueltos ya no sirven, hemos pagado mucho dinero y estamos peor que una cárcel", lamenta.

Asegura que estas vacaciones no están siendo "agradables". Solicita que el hotel planteé de otra forma la situación para hacer más liviano el proceso de cuarentena en el que se encuentran los alojados y que incluso, si es necesario, intervenga el Gobierno.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.