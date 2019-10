Las versiones de Juan Carlos Quer y Diana López sobre lo que ocurrió en el domicilio son opuestas. Mientras que Juan Carlos Quer asegura que ni si quiera salió del coche y que su hija le avisó de que iba a llamar a la Policía porque la madre estaba fuera de sí, la madre de Diana Quer asegura que su exmarido la golpeó y, ya en el suelo, intentó atropellarla.

Ahora el portero de la finca aporta su versión sobre el caso. "No vi al señor Quer en ningún momento, lo único que hizo fue pedirme el número del administrador de la finca para exhigirle que prohibiera el paso de Doña Diana López Pinel a la finca donde reside su hija Valeria Quer. A mí también me pidió que le prohibiera el paso. En ningún momento yo veo a este señor en persona. Solamente me llama la misma tarde del martes. No me di cuenta ni de cuando entró este señor ni de cuando salió. Mi testimonio no le va a gustar a Dona Diana. Porque si yo digo lo que vi, que fue nada, le van a llamar la atención", declaraba el trabajador.

Juan Carlos Quer avanzó en 'Espejo Público' que había denunciado a su mujer por falsa denuncia. Mientras, Diana López Pinel permanece en su domicilio de Pozuelo recibiendo la visita de familiares y amigos. En tan solo 72 horas se celebrará el juicio para modificar las condiciones de divorcio de ambos como la pensión de su hija Valeria o la casa en la que vive.