Un perro 'bull terrier' se escapa y muerde a una niña de tres años, "mi hija no puede caminar"

Un perro de raza ‘bull terrier’ ha atacado a una niña de tres años en la puerta de su vivienda. Estefanía, la madre de la pequeña, comenta que no es la primera vez que el perro se comporta de manera agresiva, puesto que un vecino vivió una situación parecida y ha matado a un perro. "Aunque no esté catalogado como peligroso, es agresivo", señala.

Explica que el perro entró en su vivienda y fue en la puerta donde mordió a la niña. Ahora el caso está en manos de la justicia, aunque Estefanía apunta: "Todavía no lo ha visto ningún juez". Señala que los vecinos del barrio "están atemorizados" y no quieren que el perro permanezca allí.

"No he hablado con la dueña del perro porque no se ha dignado ni a preguntar cómo está mi hija", dice. Asegura que su hija, a causa de los daños ocasionados por el animal, no sale a la calle porque "no puede caminar" y su otra hija de 10 años "no quiere ni salir al portal sola".

La raza del animal no está catalogada como raza potencialmente peligrosa, pero después de los diversos ataques "sí se puede considerar como peligroso", afirma Juan Cano, periodista del Diario Sur. Además, el periodista informa que, al parecer, el perro no estaba vacunado, lo que supone un riesgo para la niña.

