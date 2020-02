Un español recibe amenazas tras regresar de China y dar a conocer su caso similar al coronavirus

Luis León, un trabajador español que en 2019 viajó con regularidad a Pekín a trabajar, en uno de los viajes se puso enfermo pero no recibió atención médica adecuada al no tener tarjeta sanitaria y su gripe derivó en una neumonía.

Cuando regresó finalmente el pasado mes de diciembre la alarma por el coronavirus ya había cundido entre la población allí. Tras denunciar en las noticias de Antena 3 el pasado viernes haber recibido amenazas desde China en redes sociales, Luis León ha estado en directo con Espejo Público para contarnos todos los detalles.

"Los síntomas eran parecidos pero no cercanos al coronavirus. Fue una gripe un tanto grotesca, fiebre alta, tos que me dejó afónico dos semanas..." Asegura que recibió amenazas por Facebook donde la mayoría de los usuarios le dicen que no es bienvenido en España.

Comenta que de China le llegan todos los días mensajes en los que piden que enviemos mascarillas, y por su parte, cuenta que ya ha mandado 500 mascarillas.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.