Los trucos de un ingeniero eléctrico para ahorrar en la factura de la luz durante las vacaciones

Javier Dasí, ingeniero eléctrico y experto en métodos de ahorro, nos cuenta algunos hábitos de ahorro para conseguir reducir nuestra factura de la luz mientras estamos de vacaciones.

Recomienda el experto dejar la nevera vacía y desconectarla durante los días que vamos a estar fuera de casa. Este pequeño gesto va a generar bastante ahorro en nuestros bolsillos.

Pero ese ahorro va más allá de la nevera, desconectar los congeladores o todo lo que genere frío se notará de forma pronunciada en lo que nos sale a pagar a final de mes. En el caso del televisor, señala el experto que no hace falta desconectarla ya que su ahorro no es significativo al ser un electrodoméstico que no consume mucho.

Bajar la potencia de los electrodomésticos no es buena idea

Otra de las recomendaciones es la de apagar los calentadores eléctricos de agua cuando no estemos en casa.

Son muchos los consumidores que se plantean bajar la potencia contratada durante sus vacaciones de verano. Una idea que el experto aconseja desechar ya que cada vez que bajamos o subimos la potencia cualquier compañía nos va a cobrar 10 euros por esa gestión. "Si lo hacemos 2 veces ya son 20 euros", apunta. Dasí recomienda hacerlo como mucho una vez al año.