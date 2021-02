El rifirrafe de Elisa Beni con un policía que rechaza la vacuna de AstraZeneca: "Esto no es un supermercado"

Nueva polémica por la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. La Policía Local de Andalucía, a través de su sindicato, ha pedido que se vete a los agentes de ser inmunizados frente al coronavirus con este fármaco, ya que prefieren uno más seguro y eficaz. El debate ha provocado el enfado de la periodista Elisa Beni, que recuerda que este tratamiento no se compra en supermercados.

El portavoz del sindicato policial, Óscar Camacho, así lo ha defendido en el programa este jueves. Considera que provoca efectos secundarios que pueden afectar a la salud de sus compañeros, además de ofrecer menos protección que otras vacunas.

"Hablan de una serie de efectos secundarios de esta vacuna que son más altos que en otras", explica Camacho sobre el informe que recibieron. "No vemos idóneo" que se utilice este fármaco, al tiempo que advierte que solo está aprobada para personas de hasta 55 años y "nadie se jubila" a esa edad en su gremio.

Con sus palabras, el portavoz quiere recordar que "no queremos que se quite la vacuna a otros colectivos", sino que a todos ellos se les proporcione un fármaco "idóneo" que no se corresponde, bajo su juicio, con el de AstraZeneca.

En el debate ha aparecido también el epidemiólogo Quique Bassat, que ha desmontado los argumentos de Óscar insistiendo en la seguridad del tratamiento.

"No se me ocurre un efecto secundario peor que no estar inmunizado frente al coronavirus. Aconsejo a todo el mundo, a quien se le ofrezca esta vacuna, que la acepte", al tiempo que negaba que tuviera efectos secundarios mayores que sus competidoras.

La última en sumarse a la discusión ha sido la periodista Elisa Beni, que no ha podido evitar su indignación tras las palabras del policía.

"Ni en este país ni en ninguno de la Unión Europea se elige la vacuna. Esto no es un supermercado. Hace un flaco favor al cuerpo policial con estas introducciones que no tienen en cuenta a los demás", explicaba. "Hay personas que están esperando su turno mientras a ustedes les van a vacunar ya y ahora encima no les gusta esta y prefieren la otra".

En respuesta, Camacho recuerda que "desde el inicio de la pandemia" son los que han estado "a pie de cañón y no estamos diciendo que no se nos vacune, solo queremos la vacuna más idónea para todos los colectivos", insistía.

