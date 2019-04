"Trataba a su hija con mucha agresividad como si fuera una extraña"

No quiere dar su nomre ni hacer público dónde se encuentra su comercio, pero Espejo Público ha logrado hablar con la farmacéutica de confianza de Rosario Porto. "No recuerdo exactamente la fecha en la que vino a por el medicamento, pero debe hacer unas tres semanas", asegura esta farmacéutica.

Aunque esta persona no recuerda el medicamento concreto que le suministró, ha declarado que le sorprendió la frialdad con la que la madre trataba a su hija. "No me gustó la actitud que tenía con la niña, ni la forma de hablarla. La trata con mucha agresividad y contestándola muy brúscamente. Era como una extraña para la madre", confiesa. "No me pareció que la madre estuviera muy bien psiquiátricamente".