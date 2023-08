Va a trabajar en verano a Ibiza y le piden 24.000 euros por adelantado para alquiler, su respuesta lo dice todo

Paco Abreu lleva 3 veranos viajando a Ibiza para trabajar y aunque reconoce él ha "tenido mucha suerte" y que su "realidad no es la realidad" explica en Espejo Público el problema que hay en esta isla balear durante la temporada veraniega por las dificultades para encontrar un alquiler a un precio asequible.

"El precio de la vivienda es carísimo", asegura Paco antes de contar cuál fue su última experiencia. "A mí y a dos amigas nos pedían 24.000 euros por adelantado para tener una vivienda para la temporada. Eso sería por adelantado". No es que la casa tuviera grandes lujos, "tenía una habitación, un sofá cama que tendríamos que compartir" y por ello si querían la casa tenían que aceptar la condición de los 24.000 euros.

Paco rechazó la oferta y lo hizo explicándole el motivo a la propietaria de esta forma: "Si yo tuviera esos 24.000 euros para poder tener una vivienda me iba de vacaciones, no me iba a Ibiza a trabajar".

Abreu reconoce que él "siempre" ha tenido alojamiento "que me ha proporcionado el hotel y este año mi empresa me proporciona un piso, cosa que está super bien. Mis condiciones de alojamiento siempre han sido muy buenas, pero la realidad no es esto". Asegura Paco que ha tenido compañeros que "han estado viviendo en los bosques en una furgoneta" y además apunta que este problema lo es no solo para los trabajadores sino también para la parte contratadora. "Aunque tengan alojamiento para proporcionar no hay para todo el mundo. Nos encontramos con plazas que no se cubren y eso repercute en el trabajo que tenemos nosotros".