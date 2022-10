La tortura del empresario fundador de Tuenti: "Me dijeron que o salían con los bitcoins o yo salía descuartizado en una bolsa"

Zaryn Dentzel, empresario fundador de Tuenti, ha estado guardando silencio durante un año hasta que la Policía ha conseguido detener a las 4 personas que le secuestraron y torturaron en su casa. La detención se produjo el pasado jueves en el marco de la denominada como operación Santa Bárbara.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de noviembre de 2021. Cuatro personas entraron en su casa, le secuestraron, torturaron e intentaron robarle un botín millonario en criptomonedas. Recuerda que dos de los secuestradores inmovilizaron a la persona que estaba con él trabajando en casa mientras que los otros dos se lo llevaron a él. Le echaron spray de pimienta, le tumbaron en el suelo, le cubrieron la nariz y la boca e intentaron asfixiarle.

"Me dijeron que habían venido a matarme. Después de un rato cogieron las esposas de metal. Me ataron en el sillón y me taparon la cabeza", relata. Los agresores les dijeron que eran conocedores de que tenía un botín de 25 millones de dólares en bitcoins. "Me dijeron que o ellos salían con los bitcoins o yo salía descuartizado en una bolsa".

"Les dije que miraran mi correo para que vieran que no era posible transferirle los fondos"

Le torturaron casi durante 4 horas. Desde el primer momento les invitó a mirar su correo electrónico para que vieran que no era posible que les transfiriera los fondos. "Eran como tontos. Decían que me iban a matar y me iban a cortar los pies".

Pensó qué podía darles para que se fueran de su casa. Les ofreció abrir la caja fuerte donde guardaba algunos relojes de lujo, pero lo rechazaron. Finalmente los secuestradores se fueron y poco a poco consiguió desatarse las manos. Le habían encerrado en su propia casa. Tenía unas llaves escondidas en su armario y pudo salir al pasillo y pedir auxilio. La Policía le recomendó que se fuera a su casa de Santa Bárbara (EEUU) hasta que desmantelaran a la banda.

A Dentzel la tortura que sufrió le ha afectado mucho psicológicamente. "Tanta violencia no era necesaria ni esa falta de respeto", señala. Agradece el trabajo de la Policía Nacional porque, mantiene, le han devuelto su vida.