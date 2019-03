"Me tiene que agradecer que su hijo vivió 40 segundos más gracias a mí"

En mayo un jurado lo declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a Francisco José Guerrero de 23 años. Fue condenado a 12 años de prisión, pero su defensa recurrió alegando falta de pruebas. Tras una vista celebrada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Óscar Riquelme ha salido en libertad.

"Tengo a cabeza muy levantada porque siempre he sido inocente. Lo único que deseo es que no haya tanta injusticia y tantos chavales inocentes en la cárcel", ha dicho Óscar ante las cámaras de Espejo Público. Óscar, ha asegurado que "entiende" la postura de la madre. Y ha aprovechado para justificarse "su madre me tenía que dar las gracias porque gracias a mí, su hijo ha tenido 30 segundos más de vida".