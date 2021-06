Una tienda esotérica de Madrid crea el velón de Isabel Díaz Ayuso para proteger contra todo mal

La popular Isabel Díaz Ayuso, tras ganar las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, parece que hay quien cree que puede hacer milagros. El velón de 'San Ayuso' está siendo un éxito de ventas, promete proteger contra todo mal. El programa Espejo Público ha hablado con el creador del velón de San Ayuso. "Si encendemos la vela nos va a ir muy bien. A Ayuso le ha ido estupendo. Seguro que funciona" asegura.

Pero ¿Qué poderes tienen estas velas? ¿Cómo funcionan? Nacho Pedrera, propietario de una tienda esotérica de Madrid, habla sobre el origen del velón de 'San Ayuso'. "La idea surge el miércoles 27 de abril cuando a mí se me ocurre que hay cervezas, camisetas y toda clase de merchandising a favor de Ayuso y se me ocurre hacerle un regalo a la presidenta de la Comunidad de Madrid como estas velas" ha explicado su creador.

Nacho Pedrera ha explicado que en aquel momento no pensaba comercializarlas. "Hice 20 para regalarle a ella y al equipo pero al día siguiente, al abrir la tienda, me encuentro una cola de 50 personas comprando la vela de 'San Ayuso'. Ella lo compartido en sus redes a las 10:00 de la mañana y yo tuve la oportunidad de dársela directamente en un mitin en Leganés a las 18:00 de la tarde.

"No, no he votado a Unidas Podemos. Evidentemente, he votado a Isabel Díaz Ayuso por una sencilla razón, tengo 24 años, trabajo en el mundo del espectáculo, mi madre tiene un bar, soy autónomo y tengo una pequeña tienda. Creo que Isabel Díaz Ayuso está a favor de todo eso y es la que demuestra día día que ha estado a nuestro lado. No quiero que nadie me da una paga, quiero levantarme todos los días luchar por mis sueños, y sacarme la paga con el sudor de mi frente" ha asegurado el creador del velón de 'San Ayuso' en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.