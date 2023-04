El duro relato de una testigo del doble atropello mortal de Madrid: "Me impactó cómo lloraba y gritaba la mujer de uno de ellos"

Una persecución policial en Madrid ha acabado de la peor manera posible: 2 personas han muerto y 4 han resultado heridas. Todo se produjo cuando la Guardia Civil dio el alto en Leganés (Madrid) a un vehículo al comprobar que llevaban un bebé en brazos sin ningún sistema de retención. Huyen. Los agentes inician en ese momento una persecución que acabó en el paseo de Extremadura, donde el coche fugado arrolla mortalmente a dos hombres.

Los fallecidos son dos personas de 81 y 72 años, mientras que los 5 heridos son de carácter leve. El coche se da la fuga y finalmente detienen a las otras dos personas ocupantes y el bebé 8 meses. El conductor, un varón de 31 años, se da a la fuga pero por la tarde se entrega en comisaría Latina.

La mujer del conductor detenido (25 años) que también viajaba en el vehículo tenía varias requisitorias tanto judiciales como policiales y el otro acompañante de 27 años también por robo con fuerza. El autor del atropello no tenía el permiso de conducir en vigor y llevaba en el vehículo 4 catalizadores. Los investigadores creen que pudieron haber sido robados recientemente o que los estuvo transportando para su venta.

"El coche iba a tal velocidad que no dio tiempo a ver a los ocupantes"

La Policía sigue investigando todos los antecedentes de los ocupantes del vehículo. Como tenía distintas requisitorias pendientes la mujer también fue detenida y en las próximas horas se sabrá si pasa a disposición judicial o es puesta en libertad.

Vanesa fue testigo de los hechos. Asegura que el coche iba a tal velocidad que no le dio tiempo a ver a la mujer y solo se quedó con la imagen del conductor y al copiloto. Iba a tanta velocidad que casi no le dio tiempo a ver qué modelo de coche era.

"Yo me quedé muy impactada de cómo lloraba y gritaba la mujer de uno de los fallecidos. Imagina una persona de 80 años vivir eso", señala. Vanessa iba con sus niñas y las metió en una tienda de al lado para que no vieran al hombre que yacía tirado en el suelo. "Mi hija pequeña decía: "Mamá, es un abuelito" y yo le tranquilizaba diciéndole que no había pasado nada", relata.

"Si coincide con la hora de salida del colegio podía haber sido un infierno"

Asegura que esto podría haber sido peor ya que sus hijas van a un colegio de monjas donde los pequeños salen a las 12.30 horas el Paseo de Extremadura. En ese momento la calle se llena de niños para irse a un casa a comer y "eso hubiese sido un infierno".