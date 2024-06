Terelu Campos habría cobrado 200.000 euros por hablar del embarazo de su hija: "Ha pedido que le adelanten el pago"

Terelu Campos se ha pronunciado sobre el embarazo de su hija Alejandra Rubio, que espera un hijo con el hijo de Mar Flores Carlo Costanzia. Terelu Campos habría cobrado 200.000 euros por las primeras declaraciones hablando del embarazo de su hija, según asegura Gema López. Añade Laura Fa que ese dinero incluye 4 intervenciones sobre el embarazo de la hija y que es una cifra "casi histórica". "Todo lo que cuenta la mitad es casi mentira así que tendrá que intentar crear un relato un poco más creíble", señala Fa.

Tampoco se cree Laura Fa que Alejandra Rubio se levante habitualmente a las 8.00 horas para ir a la Universidad como aseveraba la madre. Prosigue la periodista afirmando que Terelu ha pedido que le adelanten el primer pago de la exclusiva a hoy mismo "porque tiene unas deudas importantes que pagar". "Sí que es dinero importante, pero que encima lo necesita dice mucho de cómo se encuentran sus finanzas", apunta Fa.

"El comodín para que no haya más preguntas es usar a su madre, que está muerta"

Pilar Vidal, periodista y colaboradora de Espejo Público, no cree que las finanzas de Terelu estén mal y asegura que no ha cambiado nada en su vida en los últimos tiempos.

En su relato de los hechos Terelu cuenta que estaban cenando madre e hija y entonces Alejandra le dijo que estaba embarazada. Cree además que a su madre, María Teresa Campos, le hubiese parecido una idea estupenda que Alejandra tuviese un bebé. "No se lo cree ni ella, el comodín para que no haya respuesta es usar a su madre muerta y es muy habitual para que no haya ningún tipo de crítica al respecto",, opina Fa.

"Creo que Terelu obvió algunas cosas en la entrevista porque estaba hablando de su hija"

Pilar Vidal no cree Terelu mintiera en la entrevista que ha concedido pero sí que obvió cosas porque estaba hablando de su hija. Añade además Laura Fa que Alejandra Rubio desde que tiene 18 años vende su vida porque gana mucho más dinero que con otro tipo de trabajo. "Hay infinidad de trabajos que no hace falta que tú vendas tu vida. Desde que ha cumplido 18 años vende su vida porque le da más dinero que ser abogada, diseñadora o pisar 3 días la universidad".