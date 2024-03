Tensión entre Susanna Griso y Mercedes González, diputada del PSOE: "Vamos a ser precisas y rigurosas"

La socialista Mercedes González comenzaba haciendo alusiones al sumario del 'caso Koldo', concretamente a las informaciones, que tendrían a Koldo García como origen, y en las que figura "un contacto de Koldo con Miguel Tellado", a lo que Susanna apuntaba: "No, no, no, no, perdóneme. Vamos a ser precisas y rigurosas. En el sumario no se habla de un contacto. Koldo deja caer que va a hacer una reunión en Génova".

"Si me deja acabar el argumento, luego y apodemos hacer todos los malabarismos que queramos sobre el vocabulario", responde la integrante del grupo parlamentario socialista, quien continúa: "Lo que así figura es que hay un contacto con Miguel Tellado, y que a posteriori el propio Koldo dice 'esto está más que hecho'. Esos son los hechos que figuran".

Comisión de investigación

La congresista también opina que "lo que tiene que hacer el señor Tellado es dar todas las explicaciones", a lo que Susanna le mencionaba que, Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el congreso, las había dado en Espejo Público este jueves. Mercedes González recordaba que "se va a constituir una comisión de investigación", que es donde correspondería oficialmente la comparecencia del Señor Tellado, cuya presencia en la misma ve "completamente segura" la socialista.

"Burda intención"

La periodista y presentadora de Espejo Público consideraría "muy burda la intención de 'poner en marcha el ventilador' y extender la sombra de la sospecha sobre el Partido Popular, sabiendo que Armengol avaló la compra de las mascarillas, siendo presidenta de Baleares, pese a saber que eran defectuosas", como aseguran algunas informaciones publicadas.

González por su parte matiza que el Gobierno Balear, realizó la reclamación oportuna por la entrega de la mercancía deficiente, que según afirma "decae con el gobierno del PP".

Reacción "absolutamente impecable"

Mercedes González defiende una "reacción del Partido Socialista absolutamente, impecable, contundente, precisa y clara" por las decisiones tomadas y acciones emprendidas desde "el momento en el que un asesor de un ministro ha sido detenido y ha tenido vinculación con una trama", reaccionando "de inmediato, con una contundencia extrema, apartando a una persona que todavía no tienen ninguna vinculación jurídica".