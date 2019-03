En Espejo público hemos hablado con el padre del asesino confeso de la peregrina norteameticana. Queríamos conocer su versión de lo ocurrido y reconoce que todo le pilló muy de sorpresa. Lo que nos ha sorprendido es que no pone del todo la mano en el fuego por la inocencia de su hijo, "Yo tengo la seguridad de que mi hijo no ha sido, pero siempre te queda la duda", afirma.



La entrevista que nos concedió se realizó pocas horas antes de que Miguel Ángel Muñoz confesase definitivamente ante la policía el crimen de Denise. "He hablado por teléfono con él y me ha dicho que todo lo que está saliendo en los medios es mentira, que no me preocupe". También negaba que tuviera antecedentes por agresión a mujeres. "Nunca le ha hecho falta. Él ya tiene su propia pareja".