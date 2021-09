"Tengo un niño de 2 años y lo he perdido todo, todo, todo. Esto es muy duro"

Jéssica lo acaba de perder todo. "Me quedé sin nada, Lo he perdido todo, todo, todo", lamenta. Su casa fue una de las primeras en evacuarse tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja (Canarias). En aquel momento la colada de lava avanzaba muy rápido y apenas tuvo tiempo de poder coger nada. Posteriormente no tuvo la oportunidad de volver.

Esta vecina forma parte de los palmeros que salieron de sus casas con lo puesto. "Teno un niño de dos años y es duro, ahora esperamos que la lava no toque la casa de mis 3 hermanos ni la de mis padres para tener un lugar donde estar".

El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, se ha comprometido a la compra de 100 viviendas prefabricadas, una solución temporal para aquellas personas que hoy están durmiendo en un albergue o en casa de algún amigo o familiar. Pide ayuda a las autoridades para poder seguir adelante y tener un techo bajo el que vivir.

Esta palmera ha visto cómo ha desaparecido el barrio en el que nació y vivió toda su infancia. Señala que pese a que tiene licencia de terreno "ni loca" volverá a edificar una casa en un lugar donde puede erupcionar un volcán.

