Una telépata animal descubre qué quieren decirle a Gonzalo Miró sus perros: "A las personas es mejor preguntarlas, es más ético"

Clara Martín se dedica a establecer comunicación con animales, principalmente con las mascotas de quienes desean averiguar cómo se sienten y qué inquietudes tienen esos miembros de la familia con los que no pueden tener una conversación.

La joven comenzaba explicando que hace uso de la telepatía. Decía que a priori puede sonar raro, pero definía esta capacidad que asegura tener como la habilidad de "sentir a otro a lo lejos. 'Tele' es lejos, y 'patía' es sentir".

¿Un don especial?

"Siempre hay ese intercambio de información, lo que pasa es que no solemos estar pendientes"

Pese a lo que pueda pensarse, Clara afirmaba que esta capacidad requiere de entrenamiento y no se trataría de una aptitud sobrenatural privilegio de unos pocos, si no que como cualquier otra sencilla habilidad, toda persona puede desarrollarla: "Es algo que tenemos todos".

La telépata de animales confesaba que en su caso es algo de lo que ha sido consciente desde pequeña, pero que el entrenamiento le ha ayudado a conseguir afinar y perfeccionar sus percepciones.

"Con las personas también"

Su entrenados 'poderes', según afirmaba, también se extenderían a las personas: "Al final somos animales".

No podría evitar tener una intuición con sus congéneres aunque eso sí, aseguraba que trata de no utilizarlos por no ser ético: "A las personas es mejor preguntarlas".

Consultas presenciales o 'por foto'

Clara contaba que trabaja de múltiples formas, entre sus clientes hay de todo, gente que va a verla con sus mascotas, o en caso de que exista algún impedimento, también puede percibir a través de fotografías. En esta ocasión, con los perros de Gonzalo Miró tenía la oportunidad de poner en práctica su habilidad en vivo y en directo.

Conectar con los 'perretes' de Gonzalo Miró

El plató, los focos, el ruido, y tantas personas conformaban un ambiente hostil que ponía nerviosos a los animales, advertía la telépata: "No es como el entrono ideal".

Intentaba comunicarse con Leia y Luke, perros de Gonzalo Miró. De la hembra de la pareja percibía que estaba permanentemente preguntándose dónde estaba Gonzalo mientras él tenía que permanecer en plató y ellos quedarse fuera: "Me mandaba todo el rato la imagen como de necesidad de estar muy pegada a ti, pero pegada, pegada. Estar los dos encima, pegados".

Calificaba que el vínculo existente entre Leia y Gonzalo Miró es "muy bonito". Sobre Luke, decía que era más serio y más protector, notando una actitud como en guardia.

También afirmaba que antes de que sus vidas se cruzaran, los animales tuvieron un gran sentimiento de soledad. Gonzalo explicaba poco después que les adoptó con un mes, porque les iban a sacrificar. Los perros estarían felices de que Gonzalo se adaptara a ellos, y no al revés, y que siempre organizara planes en torno a ellos.

