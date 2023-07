Tamara Falcó revela que se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad 'natural' porque quiere quedarse embarazada "por la gracia de Dios"

Mientras Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentran todavía disfrutando de su luna de miel en Sudáfrica, este lunes la revista ¡HOLA! ha publicado la segunda parte de la exclusiva de su boda. En ella, los recién casados han compartido más declaraciones con respecto a su relación y a su propósito de convertirse en padres.

Íñigo Onieva ha expresado su deseo de tener tres hijos con Tamara y esta, que también desea ser madre y parece preocupada por su 'reloj biológico', ha confesado que está sometiéndose a un tratamiento de fertilidad natural llamado naprotecnología en la clínica 'Fertilitas'.

"Desde hace varios meses estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien. No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando el cuerpo. Lo he estado haciendo aunque, la verdad, no he sido la mejor alumna del planeta", ha afirmado para la revista.

¿Qué es la naprotecnología?

La naprotecnología o 'tecnología de procreación natural' es una novedosa técnica reproductiva que busca las causas de la infertilidad para solucionarlas sin "dilemas éticos". Se trata de potenciar la capacidad natural de concebir. No hay manipulación de embriones ni medicación. "Te estudian el cuerpo y te dicen lo que necesitas, por ejemplo, me han dicho que estoy baja en vitamina D y B", afirma la marquesa de Griñón. Y aclara que es un tratamiento que da resultados a largo plazo, que es un proceso "muy laborioso, pero muy bonito".

Este método surgió en Estados Unidos hace alrededor de 30 años y desde hace poco más de cuatro años se hizo popular en España entre las personas que, por cuestiones morales o religiosas, prefieren no someterse a tratamientos de fertilidad en las que intervenga la manipulación de embriones o el uso de hormonas.

Tamara quiere concebir "por la gracia de Dios"

Todas las técnicas de reproducción asistida van en contra de las creencias religiosas de Tamara. Ella ha afirmado que quiere probar primero por la vía natural y quedarse embarazada por "la gracia de Dios". Y, aunque dice que no le gustaría verse en esa tesitura, en caso de agotar todas las posibilidades, no descarta la congelación de óvulos para someterse a técnicas de fecundación.

Fuentes cercanas a la marquesa especulan con la posibilidad de que la pareja ya espere un bebé. Pero se ha confirmado que ella bebió alcohol en la boda, por lo que parece que aún no está en estado, aunque le gustaría estarlo al volver de la luna de miel.