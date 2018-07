Susanna Griso a Mauricia, la madre a la que han retirado a sus mellizos: "Yo no me hubiera planteado ser madre con 64 años"

Mauricia Ibáñez, la mujer que dio a luz a gemelos a sus 64 años, está viviendo uno de los peores momentos de su vida al enterarse de que sus hijos se han trasladado con una familia de acogida en Valladolid.

Aún pendiente del juicio dónde se dirimirá la custodia de los pequeños, Mauricia se muestra indignada con la decisión que han tomado los Servicios Sociales de Burgos. Asegura que dispone de varios informes psicológicos que acreditan que es apta para ejercer como madre así como los recursos económicos suficientes para contratar a una persona que le apoyara en las labores del hogar.

Considera que desde los Servicios Sociales la están poniendo al límite para que cometa un error. "Desde que el tema se ha judicializado están muy atacantes", señala."Mis niños van a perder todo el cariño de su madre y de su vida, les están destrozando la vida y los están estigmatizando. Ni olvido ni perdono", señala esta madre destrozada.

Mauricia ha pedido la compresión de Susanna Griso. "Tú has adoptado hace poco y sabes lo difícil que es. Esto no lo hubieras aguantado", le decía a la presentadora. Mientras Susanna Griso le respondía diciendo: "Igual yo no me hubiera planteado ser madre con 64 años".