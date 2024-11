Una gestora se encargará del PSOE de Madrid tras la dimisión de Juan Lobato

Juan Lobato presentó su dimisión como secretario general del PSOE de Madriddespués de decir que se encontraba sufriendo un "linchamiento" por su propio partido y que no se iría. Finalmente, las presiones le llevaron a abandonar el cargo.

La dirección nacional del PSOE nombrará este jueves una gestora en el PSOE de Madrid para lleve las riendas del partido tras la dimisión de Lobato, según indican fuentes de Ferraz.

La Comisión Ejecutiva Federal se reunirá telemáticamente para aprobar el nombramiento de la gestora, que liderará el partido hasta que se celebre un congreso regional y se designe a una nueva persona para la dirección.

El nombre que más suena como posible candidata es Isaura Leal, diputada en el Congreso y además es la presidenta del PSOE-M. Miembros de su partido político la están proponiendo como la persona ideal para liderar este periodo de transición en el PSOE-M. Aseguran que tiene experiencia en esta función, ya que presidió otra comisión gestora tras la salida de José Manuel Franco, que dimitió en mayo de 2021 tras perder las elecciones contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

La creación de una gestora no es nuevo para los socialistas. El PSOE-M ya ha estado dirigido así tres veces: en 2007 tras la dimisión de Rafael Simancas, en 2015 tras la de Tomás Gómez y en 2021, con la marcha de José Manuel Franco.

Según el calendario previsto, el proceso de primarias el 7 de diciembre es el día para la presentación de candidaturas para la secretaría general. Y el 11 de enero se procederá a la primera vuelta de votaciones.

Dimisión de Juan Lobato

Juan Lobato anunció su dimisión este miércoles, después de que el partido presionase para que diese un paso a un lado, tras haber admitido que registró en una notaría una conversación con la jefa de Gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, que previamente le había enviado un correo electrónico que es objeto de investigación por revelación de secretos.

Lobato ha trasladado su decisión a través de una carta: "Hoy doy un paso al lado del liderazgo. Pero tenéis mi compromiso de que en cada etapa futura que corresponda asumiré mi responsabilidad como militante para ayudar al partido", ha explicado Lobato.

"Sin duda mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. No pasa nada. Lo asumo democráticamente. Pero no puedo renunciar a ser como soy y como he sido siempre", añade Lobato.

Dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno no han comentado la dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas madrileños y se limitan a dejar claro que respetan su decisión que califican de "personal".

"Respeto a lo que haya hecho el señor Lobato", decía la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocer la noticia. En la misma línea se pronunciaba el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, quien asegura que se trata de una "decisión personal" que "respeta".

