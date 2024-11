Susana Camarero arremete contra la confederación hidrográfica del Júcar: "Hay un silencio que hace que no se pueda reaccionar"

Susana Camarero habla para Espejo Público en su primera entrevista en televisión desde que estrenó en el cargo como nueva portavoz del Gobierno valenciano en sustitución de la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

Niega haber rechazado el cargo que ostenta ahora el teniente general Francisco José Gan Pampols como vicepresidente para la recuperación de la DANA. Afirma que no rechazó ningún cargo. Mazon le ofreció ser la portavoz y ser la voz de este nuevo Gobierno, el Consell para la reconstrucción. Cree que es importante destacar la figura del teniente general porque viene a complementar el resto de los cargos.

"Pampols viene a ordenar las labores del resto de las Consellerias desde ese conocimiento y esa experiencia aplicadas en otras zonas. Hay una parte técnica que es la que va a desarrollar el presidente y otra más política. La suma de todos hará que el Consell pueda llevar a cabo este trabajo", manifiesta.

"Los primeros días nos preocupaba que les llegara agua y productos de primera necesidad a los afectados"

Señala que desde el Gobierno están centrados en los problemas actuales de las personas que se han visto afectadas por la DANA. "Los primeros días les preocupaba que les llegasen comida, agua y productos de primera necesidad. De prestarles servicio y recuperar la sanidad. Todos los municipios afectados cuentan ya con su centro de salud con distinto orden de entrada". "Se está recuperando la actividad lectiva y los niños están llegando al colegio. Hay más problemas en algunos colegios", apunta.

Sobre los daños de las infraestructuras tras la DANA, señala que hay 300 kilómetros de colectores afectados. "Es una distancia como la de Valencia a Barcelona y en Paiporta el 99% de las alcantarillas están afectadas. Hay más de 90.000 toneladas y enseres que ya se han retirado en los últimos días". Actualmente trabajan en lo material y "luego habrá que hacer una mirada a ver qué pasa con las viviendas que están en los barrancos para revisar los protocolos del planteamiento urbanístico".

"Estamos intentando ser lo más ágiles posibles con las ayudas"

Manifiesta que han recibido 23.000 solicitudes de ayudas de 6.000 euros de las familias afectadas. De esas más de mil han recibido ya su ayuda. Están intentando ser los más ágiles posible y "el Gobierno de España ha dicho que en los próximos días irán llegando más".

Sobre las empresas que trabajan en la emergencia post DANA señala que muchas ya habían sido contratadas por el llamado Gobierno del Botanic y con algunas de ellas había contactado Diana Morán como alcaldesa de Gandía. "Las empresas conocen la infraestructura y saben cómo actuar", mantiene. Cree que lo más importante es que estas obras se cometan con la mayor inmediatez.

"La confederación hidrográfica del Júcar tuvo un silencio inexplicable"

Camarero responsabiliza a la Confederación Hidrográfia del Júcar de su tardanza en las comunicaciones. Sobre el papel de Carlos Mazón, cree que el president ya ha explicado cuál fue la cronología del día 29. Incide en que estuvo manteniendo su agenda porque era la información que tenía en ese momento que era que las lluvias cesaban a las 18 horas y se iban hacia el norte.

"Nadie tenía una información para hacer otra cosa, esa alerta se produce porque hay un aviso de la confederación hidrográfica de que la presa de Forata va a reventar".

Señala que "lo que pasó de verdad es que el barranco del Poyo tuvo un aumento de caudal 4 veces más que el del Ebro y ese aumento de caudal provocó la riada en Chiva con el daño que llevó a la Horta sur". "Lo incomprensible es el silencio de la confederación hidrográfica del Júcar desde las 16.30 a las 18.43 horas. En este correo dice que ya ha pasado de los 28,7 metros cúbicos de agua de los que informaron a las 16,15 horas y han pasado a los 1.686 metros cúbicos".

"En esas dos horas y media hay un silencio atronador que provoca que no supiese ninguno reaccionar ante lo que venía, el desbordamiento del barranco del Poyo. Hoy aún no sabemos qué ha pasado esas dos horas y media".

El alcalde de Cullera aseguraba en Espejo Público que cuando Carlos Mazón le hizo una videollamada de WhatsApp no notó urgencia y preocupación en sus palabras. Señala Camarero que "no tiene sentido que el alcalde de Cullera dijera que Mazón no habló de la situación de las lluvias. Mazón actuó con la información que tenía, cuando sabe que las cosas se complican se va al CECOPI e interviene desde el principio", defiende.

Se pregunta por qué no hubo información de la confederación hidrográfica durante 2 horas y media. "Se escribe un mail a las 18,43 horas. Todas las miradas estaban puestas en la presa de Forata pero no en el barranco del Poyo que es lo que verdaderamente ha provocado la riada", establece.

"Hay que cuestionar la labor de todos los que tomaron decisiones la tarde de la DANA"

Cree Susana Camarero que hay que cuestionar la labor de todos los que participaron en la toma de decisiones la tarde de la DANA. "Entre todos se tomaron las decisiones de esa tarde, las decisiones de CECOPI son colegiadas", defiende.

Apunta demás que desde el Gobierno se han quedado en el día de la DANA pero ellos ya están ya en la recuperación. Considera que ya se han dado muchas explicaciones de dónde estaba Mazón y que mantuvo su agenda y se pregunta dónde estaban otros cargos del Gobierno. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es que las ayudas lleguen lo antes posible. Si todos estuviéramos pensando lo mismo a esas personas les llegaría la ayuda en tiempo y forma".

