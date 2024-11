La Confederación Hidrográfica del Júcar responde duramente a Carlos Mazón: "Es un intento deliberado de confundir a la opinión pública"

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un comunicado contundente a través del programa Espejo Público respondiendo a la comparecencia del pasado viernes del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, respecto a la gestión de la DANA. Mazón señaló que el caudal del río Magro se multiplicó por 87 y que el barranco del Poyo experimentó un aumento desproporcionado, calificándolo de un fenómeno hidrológico excepcional. Sin embargo, desde la CHJ han rebatido varias de sus afirmaciones.

Competencias y responsabilidades

La CHJ ha subrayado en su comunicado que su función principal es la recopilación de datos hidrológicos y pluviométricos, mientras que la evaluación del riesgo y la gestión de las emergencias corresponden a las autoridades competentes en materia de protección civil. Según el organismo, los datos sobre el aumento de los caudales y el estado de los embalses estuvieron disponibles en tiempo real tanto en su sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) como en las comunicaciones realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). "La CHJ no transforma los datos en riesgos ni emite alertas; esto corresponde al CCE, que dispone de la cartografía del Sistema Nacional de Zonas Inundables y debe evaluar las afecciones a la población", ha señalado el organismo.

Sobre las alertas, la Confederación ha explicado que, aunque el sensor del barranco del Poyo quedó inutilizado por la fuerza de la corriente, la información recopilada hasta ese momento fue enviada en tiempo real. Además, han asegurado que los representantes del organismo, presentes en la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada), informaron de la gravedad de la situación y recomendaron emitir alertas a la población desde las 18:00 horas.

Sin embargo, la primera alerta no fue emitida por el CCE hasta más tarde de las 20:00 horas, algo que, según la CHJ, es una falta de reacción adecuada por parte de las autoridades responsables de emergencias.

"Es cierto que estamos ante un fenómeno que ha superado cualquier previsión"

La CHJ ha respaldado que lo ocurrido el pasado 29 de octubre fue extraordinario, con precipitaciones asociadas a un periodo de retorno de más de 2.000 años en algunas zonas y un caudal en la presa de Forata correspondiente a eventos de entre 5.000 y 10.000 años de retorno: "es cierto que estamos ante un fenómeno que ha superado cualquier previsión". Sin embargo, la confederación ha matizado que la magnitud del fenómeno no exime a las autoridades de tomar decisiones preventivas con base en la información disponible.

También ha cuestionado que no se activara el CECOPI hasta las 17:00 horas, a pesar de que las inundaciones ya afectaban gravemente a la comarca de la Ribera Alta desde primeras horas de la mañana. Además, ha criticado que la Generalitat no tomara medidas preventivas significativas, como la suspensión de actividades, mientras otras administraciones locales sí lo hicieron. "El Sr. Mazón no suspendió su agenda, a pesar de que desde primera hora de la mañana empezaron las inundaciones en la comarca de la Ribera Alta" señala la CHJ.

Carlos Mazón, por su parte, ha calificado las consecuencias de las inundaciones como "apocalípticas" y ha señalado que la información proporcionada por la CHJ fue insuficiente para prever un fenómeno tan extremo. Ha lamentado que la comunicación se limitara a correos electrónicos y que no se hiciera un seguimiento más exhaustivo de los riesgos.

Sin embargo, desde la CHJ han respondido que las autoridades de emergencias disponían de toda la información necesaria y que la responsabilidad de gestionar los riesgos no recae en la Confederación, sino en el CCE, que debe interpretar los datos y coordinar la respuesta.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.