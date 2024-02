El sueño roto de tener un coche americano: No pueden ni sacarlo del garaje

“Este es el pisapapeles gigante que ocupa mi jardín desde 2021”. Raúl se lamenta de las tres toneladas de acero americano que ocupan buena parte de su parcela: “Debo tenerlo mantenido. No puedo venderlo, ni desarmarlo, ni circular con él. No puedo hacer nada porque soy el depositario judicial”. Se refiere a una de esas inmensas “pick up” que vemos en las películas. Este vehículo no se comercializa en España salvo que lo traiga un importador particular. Y ahí tuvo el problema. Tanto él como el resto de los 170 afectados por esta presunta estafa: resulta imposible homologarlos en cualquier país europeo.

“Ver todos los días ese coche en mi jardín es un dolor”

El vehículo de Raúl es del 2010, y según la normativa medioambiental europea, ningún vehículo extra comunitario anterior a 2015 podrá matricularse en Europa. Según Raúl, el importador los traía como vehículos de uso particular, no destinados a la venta. “Cogía la documentación americana de los vehículos que había comprado, falsificaba el titular poniéndose él como si hubiera vivido en EE.UU, y lo traía a España para venderlo”. Hasta que no haya sentencia, los compradores son depositarios judiciales del vehículo, por lo que deben mantenerlo sin poder usarlo. Y en muchos casos ya va para tres años. “Ver todos los días el coche en mi jardín es un dolor”, dice Raúl.

Tres años manteniendo un coche que no pueden usar hasta que la Justicia resuelva

Llamamos al teléfono de contacto del vendedor pero nos atiende el contestador. Como cada vez que lo intentan los clientes. Jesús nos muestra su vehículo en el garaje que paga desde hace tres años y de donde no puede sacarlo.

Se trata de un todoterreno japonés a la venta en el mercado de EE.UU. Su kilometraje marca 109.000 “pero tiene más de 320.000. Hay coches que tienen fallos mecánicos o golpes estructurales de accidentes que tuvieron en EE.UU y han sido ocultados”. Las causas abiertas son de estafa y falsedad documental. Raúl y Jesús esperan la acción de la justicia, que ya va para tres años sin resolución y con el mantenimiento de los coches a su cargo. Pero hay clientes “que se están tomando la justicia por su mano”, dice Jesús en alusión a una paliza que ya ha recibido el vendedor.