El presunto estafador de coches que intercambiaba piezas en mal estado echa la culpa a las víctimas

Hace 6 meses Pía dejó su vehículo en el taller para que lo repararan y pagó 1.000 euros por adelantado. Sin embargo, no lo han arreglado y, además, se han negado a devolvérselo. Cuando fue a denunciar se dio cuenta de que no era la única víctima.

Hay cientos de afectados que, después de llevar su vehículo a reparar, se han encontrado con que ha ardido tras encenderlo o que tenía el motor roto.

Se trata de una presunta estafa ocurrida en un taller en Humanes, Madrid. Carmen Cabrera y su marido han sido otros de los afectados. A ellos les dio un vuelco su vida cuando dejaron su camión en manos de este taller.

Este vehículo es el sustento económico de la familia y durante 1 año no lo tuvieron porque supuestamente lo estaban arreglando. Sin embargo, cuando lo recuperaron el motor estaba en muy mal estado, faltaban piezas, perdía aceite...

El modus operandi del presunto estafador consiste en, según las víctimas, intercambiar los motores de los coches de sus clientes por otros también en mal estado.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con un extrabajador, que ha confirmado el mal estado de los materiales. "La mayoría de las veces se instalan piezas chinas y recambios fuera de origen cobrados a precios originales", ha asegurado.

Todavía hay un aluvión de denuncias sin resolver y los afectados se han unido para pedir justicia.

María Ruiz es una de las afectadas que llevó su furgoneta en 2019 y la recuperó en 2020. Nueve meses estuvo en reparación y, puesto que ella no podía recogerla porque estábamos en plena pandemia, y le dijo que tenía que pagar 25 euros por día.

Además, le dijo que el precio de la reparación era de 12.000 euros, cuando el presupuesto inicial era muy bajo. "Según sale la furgoneta del taller empezó a echar humo por detrás", ha asegurado.

Desde el taller le pidieron disculpas y se ofrecieron a volver a arreglarla, y estuvo 4 meses más allí. El mecánico incluso le agredió verbalmente.

Pía es otra de las afectadas, que lleva desde el mes de marzo sin su vehículo, a pesar de que le dijeron que solo iban a tardar un mes. "Llego un punto que les dije que me llevaba el coche y que no me lo reparasen", ha asegurado.

Se negaron a entregárselo y le pedían que pagara el tiempo de custodia, además del arreglo del motor, a pesar de que el vehículo no tenía motor.

Hablamos con el presunto estafador

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con el presunto estafador, que ha asegurado que se están vertiendo acusaciones muy serias sobre él cuando, según ha dicho, aún no hay sentencia.

Sin embargo, sí que hay una que establece que debe 12.000 euros, pero el presunto estafador asegura que fue una persona quien prendió fuego al coche para cobrar el seguro y se lo está achacando a él.

"No sé si es mentira o no mentira, pero no hay ninguna sentencia", ha dicho el mecánico, que se desdice constantemente.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado, además, con el abogado del presunto estafador, que asegura que las cosas no son como lo están contando. Ha dejado claro que el vehículo se le devuelve a Pía cuando quiera, pero que, puesto que se ha llevado a cabo la reparación del coche, tiene que pagar.