La subida de los precios cambia los hábitos de los españoles: "Si antes te ibas un mes de vacaciones ahora una semanita, y si se puede"

El IPC adelantado del mes de mayo ha hecho escalar la inflación un 8,7%. El encarecimiento de los precios se nota especialmente en la gasolina, que ha registrado máximos históricos. El 1 de enero de 2022 el precio de los carburantes estaba por debajo de 1,5 euros, mientras que ahora roza los 2 euros.

Sin sumar el dato del IPC de mayo ya encontramos los alimentos un 10% más caros de media. Un litro de aceite de oliva, hace un año ya costaba 2,58 euros y ahora lo pagamos a 5. La docena de huevos ha subido un 21% y pasa de euro y medio a 2 euros. La leche la pagamos 13 céntimos más cara, mientras que el pollo lo tenemos a 7 euros el kilo, mientras que la barra no baja del euro.

"Un asalariado medio perderá 975 euros de poder adquisitivo en 2022"

Por su parte, los salarios no suben o lo hacen muy poco. Un salario medio va a perder unos 975 euros al año de poder adquisitivo, eso en un escenario del IPC al 6% y una subida salarial del 2%. Si no subieran los salarios un 2% aún se perdería más dinero. Para muchos consumidores hacer la compra se ha convertido en una yincana de obstáculos.

Espejo Público ha visitado el mercado del barrio sevillano de Pino Montano. Hablamos con María Luis ha comprado alimentos para hacer un gazpacho, morcilla y queso fresco. Reconoce que ha variado sus hábitos de compra porque lo que le gusta no se puede pagar. Mira lo más económico y lo que puede ir pagando ella. En materia de pescado ha adaptado sus compras a los precios. "Si me apetece un atún, no está a mi alcance por el precio que tiene y tienes que ir mirando lo más económico. El presupuesto es el mismo y las cosas han subido muchísimo. El sueldo es el mismo pero la subida es mucha diferenciad de lo que costaba antes", mantiene.

"He cambiado la lista de la compra porque lo que me gusta no lo puedo pagar"

"No puedes comer ni el pescado que quieres ni las veces que deberías de comerlo. Si antes lo comías dos veces a la semana ahora te tienes que adaptar a una vez al mes porque la economía no alcanza", apunta.

Es autónoma y este año descarta irse de vacaciones. "No se puede. Si coges vacaciones al precio que tiene todo es imposible que puedas ir. El que tenga un sueldo fijo si antes podía irse un mes ahora podrá hacerlo una semanita, y si puede", afirma.