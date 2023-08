Sorprendidos y horrorizados, la reacción de los vecinos de Maracena tras la puesta en libertad del secuestrador de una concejala

Vanessa Romero, la concejala de Urbanismo del municipio granadino de Maracena vivió una pesadilla el pasado mes de febrero cuando se encontró al marido de la alcaldesa de su localidad tras llevar a sus hijos al colegio. El hombre pidió a la concejala que le llevara en su coche porque, supuestamente, él se había quedado sin gasolina. La mujer accedió y, de pronto, el hombre sacó una pistola. Amenazándola, condujo hasta Armilla y allí la maniató y secuestró en el maletero de su propio coche.

El secuestrador se fue y ella pudo liberarse del lugar por sus propios medios. Un vecino la vio maniatada en los asientos de atrás del vehículo y le ayudó a escapar del coche. Dos días después de este suceso, el culpable de los hechos fue encarcelado.

Ahora, el autor confeso del secuestro ha sido puesto en libertad tras cumplir tan solo cinco meses de condena en prisión. Fue liberado a finales de julio, pero la noticia no ha trascendido hasta este momento. Pese a su puesta en libertad, el hombre tiene una orden de alejamiento y no puede entrar en el término municipal de Maracena, ni tampoco acercarse a la que fue su víctima.

El Juzgado de Instrucción Número Cinco de Granada, órgano encargado de instruir la causa, ha tomado la decisión de la puesta en libertad tras las declaraciones del pasado mes de julio en el juzgado de Berta Linares, la que era alcaldesa de Maracena y pareja del secuestrador, y de Antonio García, el exconcejal de Urbanismo.

Ambos defendieron la inocencia del secuestrador, pero aún se tienen que presentar las pruebas que lo confirmen. La Policía judicial piensa que este proceso podría alargarse bastante en el tiempo y por eso ha decidido poner en libertad al presunto culpable.

Así han reaccionado los vecinos

Vanessa Romero continúan recibiendo tratamiento psicológico y tomando medicación desde el día del suceso. Ahora que sabe que su agresor anda suelto, casi no puede salir de casa, tal y como ha informado su marido.

Los vecinos del municipio granadino se encuentran sorprendidos e indignados con la noticia de la puesta en libertad y reclaman que se haga justicia cuanto antes. "Me parece injusto que esté en libertad, da miedo. Y es normal que Vanessa esté mal si lo único que tiene es un papel, porque la orden de alejamiento es un papel", ha comentado una vecina de la localidad. "Estoy sorprendida y horrorizada, me parece fatal que esté en la calle. Me parece horrible", ha declarado otra.