La sorprendente reacción del vecino de Extremadura rescatado en una riada: "Sólo pensaba en quedarme quietecito"

Las lluvias que ha dejado la borrasca Efraín se han cebado con la provincia de Extremadura. Allí, en Valdebótoa, la crecida de los ríos ha dejado estampas como la de Jose, un vecino al que la riada sorprendió en su vehículo y que tuvo que ser evacuado en lancha por los bomberos mientras esperaba en el techo del automóvil.

"Fue tan rápido que no me di cuenta", relata este vecino. Estaba muy tranquilo y no perdió los nervios pese a que la situación era muy peligrosa. Cuenta que había quedado con unos amigos y cogió el coche, cuando vio la riada que se aproximaba centro el volante ya que se acercó a un terraplén y temía caerse. De ese modo, quedó atrapado en la acequia.

Fueron sus amigos quienes avisaron a los servicios de emergencias, ya que Jose carecía de teléfono móvil en ese momento. Se subió al techo del coche y cuenta que allí se puso a jugar a las cañas mientras esperaba. Cuenta con tranquilidad la experiencia vivida. "No me han rescatado de acequias hasta ahora pero me dio un infarto a los 34 años... tengo historias para contar", señala.

"Yo solo pensaba en estar allí quietecito esperando a que me rescataran"

Asegura que no tenía miedo y en lo único que pensaba era "en estarme allí quietecito hasta que vinieran a por mí". Descartó en todo momento tirarse al agua ya que la fuerza del caudal hubieran hecho que se ahogada pese a saber nadar.

Se toma con sentido del humor el rescate y cuenta que una vez que fue evacuado por los bomberos en la lancha uno de sus compañeros le preguntó qué había hecho con el coche: "Yo le dije: "He entrado con él a lavarlo"", bromea.

