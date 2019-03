"Es sorprendente que no hubiera una tragedia mayor en el Madrid Arena"

Gerardo Viada es el abogado de la familia de Katia, una de las jóvenes fallecidas. "Después de ver el lugar in situ, no entiendo cómo no se ha producido una desgracia mayor. Es espeluznante". El abogado, que acaba de visitar el interior del Madrid Arena donde Katia y otras cuatro jóvenes fallecieron en la noche de Halloweeen, se ha mostrado sorprendido de que se pudiera celebrar en ese lugar un evento de estas características.

"Una de las partes que más me ha sorprendido es el vomitorio donde se produjo la avalancha. Te lleva directamente a la sala del control antidoping. Es un lugar diseñado para que pase poca gente por ahí, no una multitud como lo que había en esos momentos", asegura.

Asimismo, Viada ha reconocido que están estudiando la posibilidad de pedir más imputaciones. "Es evidente que se produjo un exceso de aforo, pero también creemos que hubo responsabilidad en el Ayuntamiento que permitió que se celebrara en ese lugar un evento de este tipo cuando el recinto no está adecuado para ello". También ha confirmado que volverán a pedir la presencia de Miguel Angel Flores para que haga una nueva declaración.