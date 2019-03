La "sorprendente" aparición del ordenador de Alfonso Basterra

El día 30 de diciembre la guardia civil hace un nuevo registro en el piso de Alfonso Basterra, es el tercero. Este llega esposado y es conducido al interior por los agentes. Sorprendentemente a la vista de todos en el pasillo de entrada y apoyado en el cubreradiador aparece una funda que contiene el ordenador personal de Alfonso Basterra. Ese que por activa y pasiva el juez Taín le había reclamado.

Basterra llegó a su edificio, subió a su piso y nada más abrir la puerta, ahí estaba su portátil. El detenido le soltó a los investigadores: "veis, ahí está, no era tan difícil". El registro fue rápido porque el piso de Basterra es muy pequeño. 50 metros cuadrados, sólo dos armarios en toda la casa, imposible no haber visto antes ni el portátil ni el segundo móvil. El portátil era clave para el juez.



Para entender la auténtica dimensión del hallazgo tenemos que viajar atrás en el tiempo. A los primeros registros del inmueble. Los investigadores revisan concienzudamente el piso. Fotografían cada una de la estancia, cada detalle. La comparación de aquellas fotos con las del nuevo registro no deja lugar a dudas. El maletín con el ordenador no está en los primeros registros y aparece mágicamente en el tercero, que se realiza después de desprecintar el piso. El auto que niega la libertad provisional de Basterra califica su aparición como "sorprendente". Señala ademas la incongruencia del antes y despues de las fotos del lugar donde aparece y considera el hallazgo como propiciado por la defensa y no descarta la posible manipulacion o alteración de su contenido. Los investigadores creen que alguien los devolvió al domicilio hace unos días, aprovechando que la vivienda ya no estaba precintada