Sofía Cristo habla sobre el estado de su madre, Bárbara Rey, después de sus duras declaraciones: "Para mí, mi hijo está muerto"

Tercera semana consecutiva en la que el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo JR, lanza dardos contra su madre. Llama la atención que lo hace posicionándose a favor de los grandes enemigos de la artista. El primero, el emérito: "Cuando yo nací el Rey me regaló un sonajero de plata", señala.

Ángel Cristo JR, es ahora el mayor defensor de su padre, una de las personas que más daño hizo a Bárbara: "Fue un maltratador, pero es que mi madre le volvió loco, nunca debió casase con ella. Mi padre era un celoso patológico y no era fácil vivir con una mujer como Bárbara Rey, pretendida por cientos de hombres, él como hombre antiguo de circo no lo supo llevar. Él era un maltratador y ella era muy complicada. No niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre. Mi padre era una pesadilla en cuanto a la violencia que suponía vivir con él, pero para mí la pesadilla real ha sido mi madre, con ella es con quien yo pasé la infancia y la adolescencia".

Sofía Cristo y su madre van a interponer acciones legales por las calumnias que están recibiendo desde hace semanas. Cuenta Sofía Cristo que esto ha hecho que su madre esté muy mal, afectándole a su vida diaria.

"Mi madre está yendo al psiquiatra porque necesita ayuda"

Por otro lado, Ángel Cristo JR llega a acusar a su propia madre de un cometer un presunto delito de estafa: "Todo lo que me pedía mi madre lo hacía. Ha habido un montón de veces en las que he tenido que estafar al seguro para cobrar el dinero dando yo la cara siendo idea de mi madre. Por lo menos he estafado al seguro tres veces, siendo un niño. Con robos fingidos, rompiendo ventanas, abriendo puertas y forzando puertas del garaje. Se había acabado el dinero y mi madre necesitaba dinero, y le salió bien tres veces. Hasta venía la Guardia Civil a tomar huellas".

Además, Ángel saca a la luz una de las posibles pesadillas familiares que tiene relación con el hermano de Bárbara, recientemente fallecido: "Mi madre no debería haber ido al entierro de ese hombre jamás, yo como padre no habría ido jamás. Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío, él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja ella debería haberle dejado que se muriera solo".

Sofía Cristo ha dejado claro que no iba a hablar del tema de su tío, pero cuenta que a su madre le honra mucho que el último día de vida de su tío ella estuviera con él acompañándolo. "No se debe dejar nunca a nadie en su lecho de muerte solo", zanjaba.