Sofía Cristo habla claro sobre el estado de salud de Bárbara Rey: "Está enferma. Yo la he visto muy mal"

Asegura Sofía Cristo que cuando habla en televisión cuida mucho las informaciones que da sobre su familia. Desde que su hermano, Ángel Cristo JR, contara en un medio de comunicación cómo había sido su infancia atacando directamente a su madre Bárbara Rey el foco mediático ha regresado a la familia.

Sofía Cristo, colaboradora de Espejo Público, se siente dolida por algunas informaciones que transmite la prensa sobre su madre y la relación con su hermano. Mantiene que aunque a su madre se la vea alegre en algunos momentos "está enferma y tiene una depresión", añade que "lo está pasando mal y está haciendo un esfuerzo muy grande".

Reconoce que su madre siempre ha tenido picos en el estado de ánimo porque no ha tenido una vida fácil pero esto la ha destrozado. "Es que Verónica Forqué no parecía que tenía una depresión antes de suicidarse, parecía que estaba estupenda, mantiene Sofía.

Van a seguir adelante con las medidas legales

Cuenta Sofía Cristo que van a seguir hacia adelante con las querellas contra todos aquellos que les han calumniado. "Estamos querellando a todo el mundo y si creen que es una broma estupendo porque muchos van a tener que trabajar el resto de su vida para nosotras", advierte.

"Mi hermano tiene la misma cara de Ángel que tenía mi padre", responde a su compañera en el plató, Carmen Lomana, ante las afirmaciones de esta última de empatizar con él. "Llevo sujetando a mi madre estos dos meses. Intento llevarlo lo mejor posible, tratar con respeto a la prensa. No hay negocio familiar, tiene 2 abogadas y van a demandar", añadía Sofía.

Bárbara Rey, en tratamiento

Su madre está en manos de profesionales, como ella desde que dejó de consumir, según admite. Reconoce que tiene días muy duros pero tiene las herramientas que quizá no tengan otras personas. "Creo que la terapia ha evolucionado mucho y el tipo de herramientas que nos puede dar un terapeuta. Tengo días de mierda en los que no me apetece levantarme de la cama pero me levanto, me refugio en el deporte, en el trabajo y en mis amigos y en mi madre".

"Yo tengo un propósito en la vida, una ilusión, desde muy joven sabía a qué me quería dedicar, he trabajado duro y sigo en ello."

Nada hacía sospechar el delicado estado de salud de Bárbara según se pudo ver en Florida Park, donde estuvo cantando en la celebración de cumpleaños de Eduardo Navarrete, que cumplía 30 años. Rodeada de amigos y buenas energías. "Una persona que tiene una depresión no tiene que estar encerrada en su casa y no salir" afirma Sofía, que además reconoce que su madre estaría haciendo "todo lo posible por salir de ello".

La hija de la artista reconoce también que ha estado realmente preocupada por ella, "yo la he visto muy mal".

Miquel Valls, periodista y colaborador del programa le pregunta por lo que más entristece a su madre a día de hoy, a lo que Sofía responde: "no te lo puedo decir", aunque tendría que ver con las desavenencias entre sus hijos, Sofía y su hermano Ángel, y la propia relación entre madre e hijo, después de los cuidados que habría necesitado Ángel Cristo Jr. durante muchos años y el actual distanciamiento. "El trabajo de ser madre es el más ingrato que existe. Creo que mi madre no se merece esto, no se lo merece".