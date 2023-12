Sofía Cristo se defiende tras las críticas a su cena de Navidad: "No tengo nada que demostrar ni que enseñar"

Sofía Cristo ha contado en Espejo Público cómo está viviendo estas fechas navideñas. Reconoce que no están siendo las mejores Navidades, su hermano Ángel Cristo JR concedía una entrevista hablando mal de su madre Bárbara Rey, pero tampoco las peores.

La Nochebuena la pasó junto a su madre y dos de sus mejores amigos en una velada en la que lo pasaron muy bien.

La artista ha tenido que responder a las críticas de sus compañeras las 'mamarazzi' sobre su Navidad. Laura Fa y Lorena Vázquez comentaban las imágenes que había subido Sofía a sus redes sociales tildando su Navidad de "escasa", tanto por la decoración como por la mesa de Navidad que lucía con los platos tapados con papel de aluminio.

"Mi casa está preparada para que venga mi madre y para mis perras"

Cuenta Sofía que ella tiene una "de persona individual soltera que no quiere muchos invitados". Una habitación de la vivienda la tiene preparada para su madre que es a la que permite pasar largas temporadas con ella pero la parte que tendría que ser comedor está reorganizada en un estudio de música y un despacho. "Mi casa está preparada para que venga mi madre y para mis perras", destaca.

Sobre el menú navideño, señala que desde hace años optan por platos sencillos ya que prefieren que no se tire comida. Su menú de Nochebuena se compone de huevos fritos con patatas, foie y un poquito de jamón. Sobre el hecho de tapar los platos con papel de aluminio, señala que tiene varios animales en casa, uno de ellos es salvaje, y podrían robarle la comida.

"No tengo nada que demostrar ni que enseñar"

No se considera una persona ostentosa y apunta que no tiene nada que demostrar ni que enseñar a través de las redes sociales. Reconoce que no se han felicitado las Navidades con su hermano y asegura que está intentando "ser positiva y divertida con este tema". "Creo que me lo estoy currando un montón", destaca.

El día 31 tiene previsto irse a Marbella a pasar el fin de año con su madre y amigas de esta que son como familia. "No es la mejor Navidad ni la peor, no me puedo quejar para el 2024 firmo para quedarme como estoy. Cada año siento que es mi año. Me va bien el el trabajo, tengo amor y desamor, cada mañana me levanto y hago lo que me gusta. Me cuido, hago deporte. Trabajo en lo que me apasiona y estoy haciendo el álbum que siempre he querido", destacaba.