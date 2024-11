El sobrecogedor testimonio de Rosana, afectada por la DANA: "Me quitó a mi marido y mi casa. Ahora vivimos siete en una habitación"

La DANA arrasó la localidad de Cheste (Valencia) y se llevó entre muchas otras la vida de Juan Vicente, marido de Rosana, "la Dana me quitó a mi marido y mi casa. Ahora vivimos siete en una habitación" asegura a la periodista Ana Regalado, desplazada a la zona cero de la tragedia.

Sobre las 18:00 de la tarde Juan Vicente volvía de trabajar, la Dana le pilló en la carretera, "le llamo mi hijo sobre las 18:15 y le dijo que estaba bien y que estaba dentro del coche". Poco después volvieron a llamar para comprobar su estado, pero esta vez ya su teléfono no daba señal.

Juan Vicente desaparece la trágica tarde del día 29 y localizan el cuerpo diez días después, el día 9. Esto ha sido un sufrimiento para Rosana "ha sido un martirio para mí, para mis hijos, para toda mi familia". Además, la riada le destrozó su casa, las paredes, ya no pueden vivir ahí.

Rosana se ha tenido que trasladar a la casa de su hermana porque no tiene otro sitio donde ir, "dormimos en el comedor" asegura, "somos 12, la familia de mi hermana más mis hijas, mi yerno y mis nietas". Se reparten entre los sofás y colchones en el suelo, "fui a la asistente social me dijo que no había pisos, que el primero que saliese sería para mí y me dio un papel para comida".

Rosana confiesa que esta está muy mal y que no tiene nada, "lo único que tengo es el collar que tengo puesto y el pijama de él", Rosana nos cuenta emocionada que duerme abrazada al pijama de su marido todas las noches.