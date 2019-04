VICKY ÁLVAREZ

Vicky Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, ya denunció hace tiempo un manejo supuestamente fraudulento de las cuentas de los Pujol. "No me sorprende que el nombre de los Pujol salga en los Papeles de Panamá. Sitio donde hay follón, sitio donde aparece algún Pujol", afirma en Espejo público.