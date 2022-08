El sindicato de Mossos USPAC, sobre la eutanasia al pistolero de Tarragona: "¿Si fuera terrorista se la habrían concedido?"

Este jueves, la Justicia aprobó la eutanasia del pistolero de Tarragona. Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre. El pistolero fue a su ex empresa, disparó a tres antiguos compañeros, en su huida hirió a un mosso y se atrincheró en una masía donde fue abatido, dejándole malherido con una grave lesión medular irreversible. Este hombre ha pedido la eutanasia y la audiencia de Tarragona se la ha concedido.

La Audiencia de Tarragona, que previamente había paralizado la eutanasia, la ha acabado aprobando, aunque todavía no hay fecha escogida. De esta manera, desestima el recurso que había presentado la acusación particular para que no pudiera poner fin a su vida y respondiera ante la justicia.

El informe de la eutanasia acredita que el exvigilante de seguridad vive un "sufrimiento constante, crónico, grave e irreversible", lo cual supone una "importante limitación" para poder vivir de manera normal. En la misma línea han ido los médicos, que aseguran que el dolor es "difícil de controlar" y "persistirá en el tiempo sin perspectiva de mejora".

Espejo Público ha hablado con Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos USPAC, que ha explicado que han presentado un recurso en el Tribunal Constitucional para que se paralice la eutanasia hasta que este tribunal se pronuncie. En este sentido, ha señalado que se abre una puerta "muy peligrosa" si se concede la eutanasia a este hombre antes de que se realice el juicio.

Palacios ha querido lanzar una pregunta: "Si el terrorista Younes Abouyaaqoub, después de matar a 15 personas hubiera quedado tetrapléjico como el pistolero de Tarragona y la ley de la eutanasia estuviera en vigor y la pidiese, ¿Tendría el mismo resultado?".

En esta línea, Palacios ha señalado que no se oponen a que se le practique la eutanasia pero quieren que antes se realice el juicio.