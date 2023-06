Silvia Taulés: "Gerard Piqué y Clara Chía no se casan, están hartos de desmentir noticias que no son verdad"

“No es verdad, están hartos de desmentir siempre noticias que no son verdad”. Son las contundentes palabras de Taulés sobre la anunciada boda de la pareja. Silvia si reconoce que la pareja estuvo hace pocos días en una joyería del Paseo de Gracia de Barcelona: “Sé perfectamente que esa compra existió y estaban en la tienda comprando un reloj", apunta.

El que si pasará por el altar es su hermano Marc Piqué con su novia de toda la vida, pero Silvia también desmiente que en el mismo, se vaya a anunciar la fecha de un futuro enlace de Piqué y Clara Chía: “Tampoco anunciará que se casa en la boda de su hermano, ni la fecha, a lo mejor en la boda, los novios le entregan el ramo, pero eso no significan que se casen”.

Gerard viaja este lunes con sus hijos a Miami para dejarlos con Shakira

Como última hora, Taulés confirma que Gerard viaja hoy lunes a Miami, en vuelo regular con sus hijos Milán y Sasha para reunirlos con Shakira, y que aún no ha podido superar la ruptura: “Una vez esté Gerard allí, eso a ella le provoca movimiento interno”, sumado a un ego muy grande que puede ser el causante de las numerosas canciones dedicadas al padre de sus hijos: “Que la dejen, para ella es un golpe mucho peor que para cualquiera de los mortales”.

Hoy mismo Shakira vuelve al ataque contra Piqué con una canción que promete ser un éxito mundial: “Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”. Silvia considera esta letra “infantil”, aunque la canción que ha tomado por sorpresa a sus fans es una supuesta letra dedicada a Alejandro Sanz: “Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo". Pero a Taulés le extraña porque son amigos desde hace muchísimos años y además cuenta que le llama “Aleja” en la intimidad.

Silvia si que afirma que Shakira ha tenido algo con el corredor de Fórmula 1, Luis Hamilton, porque los que estaban con ellos, les vieron besándose y acariciándose en el paddock al terminar el Gran Premio de España.