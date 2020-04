"Si trasladamos incertidumbres en el turismo, el verano está perdido"

Jose Luis Zoreda, de Exceltur Alianza Turística, ha estado en Espejo Público y ha comentado: "Atravesamos un doble drama, el sanitario y el de empleos en juego. El sector turístico hoy por hoy es el más dañado, el que más rápido ha caído y el que más desea salir y apoyar la recuperación, pero la falta de claridad en el proceso de desescalamiento puede incorporar mayor incertidumbre de la que ya traemos consigo, y si trasladamos incertidumbre, el verano está perdido".

A su parecer, las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no fueron afortunadas "salvo que haya datos contundentes que avalen que no vamos a poder viajar, en cuyo caso nos prepararemos para esa contingencia, pero si todavía hay posibilidades de que podamos disfrutar de las vacaciones, no ayuda trasladar mensajes de que tendremos que ir a la playa con mascarillas y que tendremos que estar confinados".

"Si no se van a poder abrir los establecimientos que nos lo digan lo antes posible"

Asegura que en el sector turístico están deseando abrir, pero no tienen la certeza de que el periodo de confinamiento vaya a terminar pronto. Pide que se trate de precisar lo máximo posible, dentro de la difícil situación que vivimos, para no crear falsas expectativas, "si no se puede abrir, por favor, díganoslo lo antes posible", señalaba Zoreda.

Para finalizar, apunta que se debería asumir primero desde el Gobierno central y desde los gobiernos de las comunidades autónomas que se procure que las líneas aéreas vuelen y los hoteles y restaurantes abran.

