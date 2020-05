Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha estado en Espejo Público y señala que "Cantabria está en una buena posición para pasar el 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada". Por otro lado, no está de acuerdo con algunas medidas de la desescalada porque considera que, por ejemplo, deberían permitir y, por ende, adelantar, que en el litoral de Cantabria se autorice la pesca deportiva, "me parece absurdo".

Revilla se pregunta, por qué puede estar abierta una tienda y un supermercado y no un concesionario. A esto añade que en los concesionarios cabe la posibilidad de que, al igual que en algunas tiendas de ropa, se pueda ir con cita previa, respetando la distancia social y, además, "si el concesionario tiene más de 400 metros cuadrados se ofrecen a poner una mampara para dividirlo en dos partes y utilizar solo una".

"Hay cosas que nosotros conocemos en cada territorio que no pueden decidirse desde Madrid donde no conocen la particularidad que tenemos en Cantabria", manifiesta. Sobre la dimisión de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, apunta que el problema es "que nadie quiere firmar una petición porque corre un riesgo" y cree que Madrid "es otra cosa", puesto que ha sido junto con Barcelona la comunidad española más afectada por el coronavirus.

A su parecer, Madrid no tiene nada que ver con Cantabria o Galicia."Allí la gente está hacinada en grandes bloques y aquí hay zonas en las que no ha habido ningún caso porque la población está más dispersa", asegura. Por último, Revilla se ha mostrado muy preocupado por la economía y afirma: "Si la economía no empieza a reactivarse, la crisis económica ocasionará más muertos que el coronavirus".

