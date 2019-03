Un "show de enanos" levanta la polémica en las fiestas de un pueblo gallego

Un espectáculo, contratado por el ayuntamiento, que ha resultado muy polémico. Las opiniones están divididas. Desde la localidad no se ve nada malo en la celebración de este espectáculo. "Nadie les obliga a venir o cobrarán por ello", son algunas de las opiniones que los vecinos expresan, pero desde la Asociación Gallega de Afectados y Familiares de Acondroplasia han criticado duramente este tipo de actos. "No nos parece entendible desde ningún punto de vista que para el disfrute de unas personas se utilice a otras afectadas por una discapacidad".

Sea como fuere, la polémica está servida y el organizador del evento Ricardo Alonso ha avanzado que el espectáculo ha quedado cancelado. "La empresa portuguesa que iba a realizar este espectáculo quiere hablar con la asociación porque aseguran que se trata de profesionales y no entienden que se les niegue esta posibilidad de trabajar", dice.

"Estamos muy satisfechos por la suspensión del show", ha dicho Pilar Cagiao, portavoz de la Asociación de Afectados y Familiares de Acondroplasia. "Lo que el señor Ricardo Alonso no ha entendido es que hablamos de personas con una discapacidad. A veces hablamos de enanos como si se tratara de una categoría y no son más que unas personas que sufren una discapacidad. No estamos dispuestos que se convierta en un espectáculo por el que la gente se ria a costa de una discapacidad".