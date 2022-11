Los detalles de la reunión de 12 horas en la que Shakira y Piqué han acordado que sus hijos vivan en Miami

Después de 12 horas de reunión los abogados de Shakira y Piqué han llegado a un acuerdo sobre los detalles de su separación. Los letrados de la pareja atendían a la prensa de madrugada, en la puerta de la casa del futbolista, para comunicar con una sonrisa que ambas partes se encontraban satisfechas con lo acordado.

Han sido muchas reuniones pero muy pocas en las que haya estado presente la pareja, ya que ambos no se veían desde el pasado mes de septiembre. En esta ocasión ambos han estado presentes en todo momento aunque Piqué intentó evitar ser captado por los reporteros gráficos.

Los letrados han cerrado un acuerdo en el que se determina que los hijos de la pareja se trasladen finalmente a vivir a Miami con su madre en enero de 2023. Se había acordado que los niños pasaran este curso escolar en Barcelona. Sin embargo, en el mes de septiembre hay una reunión que no va del todo bien y Shakira pide que los niños pasen el curso ya desde el mes de enero en Miami, tal y como señala la periodista Lorena Vázquez.

"Sabemos que los niños se trasladarán a Miami, lo que no está todavía cerrada es la fecha. Parece ser que las Navidades sí las pasarían en España pero luego se trasladarían a Miami. El acuerdo firmado del todo no está. Los dos equipos de comunicación trabajan en un comunicado que verá la luz en las próximas horas pero de momento no hay ni un borrador hecho", explica la periodista.