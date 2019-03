"Seguiremos buscando a nuestra hija, desgraciadamente tenemos todo el tiempo del mundo"

Antonio del Castillo, el padre de Marta, ya se temía lo peor cuando fue convocado ayer lunes a una reunión con los máxismos responsables policiales del caso. "Dicen que tienen la certeza de que el cuerpo de Marta está allí pero no saben por dónde tirar. Quieren darse un tiempo y el grupo destinado a buscar a mi hija lo van a destinar a otros cuerpos". Eva Casanueva reconoce que tarde o temprano sabía que esto podía pasar, "entiendo que llevan seis años buscando a mi hija y no es el primer jarro de agua fría que nos llevamos. No puedo olvidar que tengo una hija perdida por ahí".

Antonio del Castillo ha confirmado que él se pondrá a buscar a Marta por su cuenta. "Quiero darles un tiempo para que terminen lo que están haciendo, pero a principios del próximo trimestre acudiré con los medios que tenga disponibles a buscar a mi hija". Los padres de Marta, que se han mosrado algo resignado por la decisión policial, siguen manteniendo la esperanza de que el cuerpo de su hija se encuentre en la escombrera de Camas. Incluso se han mostrado dispuestos a hablar con Miguel Carcaño. "Es complicado porque tenemos que tener autorización judicial, y el propio Miguel tiene que querer reunirse con nosotros".