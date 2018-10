Se difunde un polémico audio que los taxistas vinculan a los VTC: "El problema es que su marido no le cruja el cuello, ¡ojalá venga el Islam y las maten!"

LA GUERRA DEL TAXI CONTINÚA

Un audio polémico en el que un supuesto taxista critica la actitud de unos clientes e insulta a la mujer ha aumentado la guerra entre ambos tipos de transportes. 'Espejo Público' habla con Nacho Castillo, conocido como 'Pesetoloco', que asegura que no es su voz. Él se enteró de la noticia por la llamada de un periodista, pero no tiene nada que ver con ello. "La persona que haya grabado el audio intenta manchar el nombre de los taxistas", afirma. Además, asegura que no es un taxista porque no conoce el protocolo de la normativa. El audio está en manos de las autoridades ya que podría tratarse de un delito de odio. "No puedo decir el nombre de la persona que lo ha hecho, pero fue Presidente de la Asociación Mayortaria del taxi y ahora está trabajando para Uber", afirma. Esta persona es la que ha incriminado a Nacho Castillo, según el periodista que le ha dado la información.