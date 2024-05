"Para salvar la democracia hay que librarse de Pedro Sánchez y sus ministros, son lo menos democrático del mundo"

El filósofo Fernando Savater cerrará la lista del PP en los comicios europeos, así lo anunciada Alberto Núñez Feijoó en sus redes sociales y ante el panorama político que vivimos ¿ por qué ha aceptado? Savater explica: "Son comicios importantes porque en Europa con todos sus defectos y líos burocráticos es importante que hagamos oír la voz de los españoles que quieren estar unidos que no quieren estar manipulados por grupo sectarios, identitarios, que no queremos ser los Balcanes sino una democracia europea, no solo como las demás si es posible mejor que las demás".

¿Y cómo conseguirlo? "Puede que para eso haga falta que en Europa nos conozcan y creo que en este momento la mejor oportunidad es el PP", asegura.

"Los que quieren salvar la democracia son lo que la han puesto en peligro"

Tras las manifestaciones del 1 de mayo que encabezaron muchos ministros y ministras, se aludió a la idea de "hay que salvar la democracia, porque está en peligro". Desde su punto de vista el filósofo garantiza "Está en peligro por estos que quieren salvarla, estos 'salvapatrias' sobrevenidos que ahora quieren salvar la democracia son los que la han puesto en riesgo , no hay ningún gobierno desde la transición española con menos nodos democráticos que el que ha tenido Pedro Sánchez , que ha posibilitado los manejos, los modos incluso de sus ministros o de algunos de los ministros, ellos son lo menos democrático del mundo. Y añade: "Yo creo que hay que salvar evidentemente la democracia española y para eso lo primero que hay que hacer es librarse de Pedro Sánchez y su cuadrilla ese es el paso principal para salvar la democracia en España"

Los días de reflexión son una burda, un comportamiento indigno, una farsa

También le preguntaron por los días de reflexión del Presidente del Gobierno y su decisión de seguir al frente. Fernando Savater es contundente: "Es una prueba de lo que estoy diciendo, es un farsa, lo primero una persona que ocupa un puesto importante no puede dejarlo así. voy a pensarlo y ya veremos que pasa", y ejemplifica con una paradoja: "Es usted un piloto de un avión que de pronto advierte a los pasajeros del avión que se va a echar una siesta de 3, 4, 5 días porque no sabe muy bien si tiene que aterrizar o no. Es un comportamiento indigno, una burda para los ciudadanos y debería ser motivo suficiente para sacudirse de este personaje , por lo que se ve tendremos que esperar un poco más."

En cuanto a que la amnistía haya pasado a un segundo plano: "Estoy encantado de que la campaña se españolice y la amnistía desaparezca , no solo en las conversaciones sino del proyecto gubernamental, que en las elecciones catalanas haya alguien que le recuerde que Cataluña debe mucho a España, lo mismo que España le debe a Cataluña, es importante una visión de la realidad, de la situación de lo que es Cataluña en Europa y en España.