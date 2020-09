Salvador Illa, sobre la situación del coronavirus en Madrid: "Están tomando las medidas que tienen que tomar"

Los rebrotes de coronavirus siguen aumentando en España. Sanidad suma 8.115 nuevos contagios de coronavirus, de los que 2.731 han sido diagnosticados en Madrid, que concentra uno de cada cuatro casos de la enfermedad y también de las hospitalizaciones realizadas en el último día.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, manifiesta que en España hay una detección precoz del virus muy importante, "estamos en cifras de 60-80 mil PCR diarios, el doble que hace meses", y aunque hay un aumento de contagios, "no estamos en una situación comparable con la que teníamos en marzo y abril". Informa que la presión hospitalaria es del 6% en el conjunto del país y alrededor de la mitad de los casos son asintomáticos y gente más joven. Comenta que sería una señal de preocupación si se tuvieran que alterar las operaciones programadas y la asistencia habitual, que "excepto casos puntuales no ha ocurrido".

Afirma que actualmente Madrid tiene un "incremento importante de casos", pero considera que "están tomando las medidas que tienen que tomar". Apunta que en este momento no se contempla un confinamiento generalizado, pero afirma que sabían que hasta que no hubiera una vacuna "tendríamos el virus". Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha rechazado retroceder a la fase 1 como ha ordenado la Junta, sobre ello, Illa afirma que no ha podido hablar con él.

Economía

El paro ha subido en 29.780 personas y el total de desempleados es de 3.802.814, sobre ello, Illa afirma que Europa ha tomado medidas que eran impensables hace algunos meses para reactivar la economía. Además, considera que el Gobierno hizo un esfuerzo "ingente" para apoyar a la economía española, después de la pandemia del coronavirus.

Vuelta al cole

En cuanto a la vuelta al cole, comenta que el 22 de junio el ministerio de Educación hizo pública una guía para saber cómo había que organizar la vuelta a las aulas. A su parecer, había que recuperar la educación presencial porque "es un factor de reducción de la desigualdad y de formación de los niños muy importante" . Asimismo, asegura que el entorno educativo será seguro con las medidas que se han tomado, aun así, señala que "habrá rebrotes".

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Salvador Illa, ministro de Sanidad, en Atresplayer.